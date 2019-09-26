شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الاتحاد الإسباني يفرض غرامة ماليه على برشلونة بسبب جريزمان والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس 26 سبتمبر رسميا فرض غرامة ماليه ضخمه على نادي برشلونة الإسباني. مقدار الغرامة المالية الموقعه على نادي برشلونة وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم فرض غرامة ماليه على نادي برشلونة قدرها 300 يورو. Advertisements سبب فرض غرامة ماليه على برشلونة وجاء قرار الاتحاد الإسباني بتغريم برشلونة بسبب قيام نادي بالتفاوض مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضيه دون الرجوع إلى ناديه. ويتواجد نادي برشلونة في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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