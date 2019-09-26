الامارات | "سماوي" سيدات لأول مرة في كرة القدم الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن "سماوي" سيدات لأول مرة في كرة القدم الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقيم نادي بني ياس مؤتمراً صحفياً في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت في بوابة الشرق مول وذلك للإعلان عن إضافة كرة القدم النسائية ضمن نشاطات النادي لأول مرة منذ تأسيسه في عام 1982.

وذكر "السماوي"، في بيان صحافي اليوم، أنه خلال المؤتمر الصحفي سيتم الكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بإنشاء فرق 12 و14 و16 سنة وألية ممارستها وكيفية خدمة رياضة كرة القدم النسائية.

وسيتواجد في المؤتمر الصحفي المدير العام للنادي عضو مجلس الإدارة رئيس المبادرات المجتمعية، محمد سهيل الكثيري بالإضافة إلى ممثل عن مجلس ابوظبي الرياضي وممثل عن اتحاد الكرة وممثل عن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية السيدة فاطمة العامري بالإضافة إلى ممثلي النادي وهم المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية سالم نايف الكثيري والمدير الفني لمراكز التدريب حورية الظاهري.