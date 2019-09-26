شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يتحدث عن النقص في بعض المراكز.. وسبب استدعاء 5 محترفين فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أسفه لوجود نقص في عدة مراكز بالمنتخب على رأسها مركز المهاجم «رأس الحربة» والظهير الأيسر، مؤكدًا أن ذلك يتطلب تقييما منطقيا عادلا لإضافة عناصر جديدة.

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وأشار «البدري»، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، إلى توزيع أعضاء الجهاز الفني على مباريات الدوري، مع وضع معايير واضحة لاختيار لاعبي المنتخب في الفترة المقبلة.

وعن اختيارات المحترفين علق «البدري»: «ليس معنى اختيار 5 لاعبين فقط أنهم هم رجال المرحلة المقبلة وحدهم، ولكن ضيق الوقت كان السبب وسنحاول تقييم الجميع واختيار الأفضل مع كل معسكر للفراعنة».

وأوضح: «على سبيل المثال أحمد المحمدي لاعب كبير ومن غير المعقول أن أستدعيه للمعسكر المقبل ولا أشركه خاصة أنها مباراة واحدة فقط».