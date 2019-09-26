شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يزيل الضغوط عن اللاعبين قبل مواجهة أهلي بني غازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة الصربي ميودراج يسيتش، لاعبو الفريق فرصة لعمل جولة تفقدية أمس بفندق الإقامة بتونس.

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يأتي ذلك، من أجل ترويح اللاعبين عن أنفسهم وفك الضغط العصبي والنفسي عنهم خلال استعداداتهم الحالية لمواجهة فريق أهلي بني غازي الليبي.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق الليبي يوم الجمعة المقبل، في إطار إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»،على ملعب مدينة المنستير.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد الإسماعيلية انتهى بفوز الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.