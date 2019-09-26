رسميا.. الاتحاد الإسباني يفرض غرامة ماليه على برشلونة بسبب جريزمان

الخميس 26 سبتمبر 2019 جريزمان أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس 26 سبتمبر رسميا فرض غرامة ماليه ضخمه على نادي برشلونة الإسباني.

مقدار الغرامة المالية الموقعه على نادي برشلونة Advertisements وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم فرض غرامة ماليه على نادي برشلونة قدرها 300 يورو. سبب فرض غرامة ماليه على برشلونة وجاء قرار الاتحاد الإسباني بتغريم برشلونة بسبب قيام نادي بالتفاوض مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضيه دون الرجوع إلى ناديه. ويتواجد نادي برشلونة في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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