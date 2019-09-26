موستافي مداعبا أحد جماهير أرسنال: أسف لمحافظتي على نظافة الشباك

الخميس 26 سبتمبر 2019
موستافي
قام الألماني شكودران موستافي مدافع نادي أرسنال بمداعبة أحد جماهير النادي بعد أن سخر من نظافة الشباك في وجوده.
سخرية أحد جماهير أرسنال من موستافي
وقام أحد أفراد جماهير أرسنال بنشر تغريده على حسابه الشخصي قائلا: "أكره أن أقول ذلك ولكن أرسنال حافظ على نظافة شباكه في المباراتين التي لعبها موستافي".
رد موسنافي على سخرية أحد جماهير أرسنال
وقام موستافي بالرد على هذا المشجع قائلا: "أسف على محافظتي على نظافة الشباك".
ويتواجد نادي أرسنال في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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