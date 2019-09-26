شكرا لقرائتكم ننشر خطاب أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي



كشف مسئولو جينيراسيون فوت السنغالى عن تمسكهم بإقامة لقاء فريقهم مع الزمالك، يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا وهو ما يتعارض مع رغبة مسئولى الزمالك بإقامة اللقاء بين الفريقان يوم الأحد القادم، على استاد برج العرب، وذلك بحضور الجماهير البيضاء.

وحصل "الخليج 365" على صورة من الخطاب المُرسل من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إلى الفريق السنغالى بشأن موعد اللقاء ومكان إقامته حيث جاء بتاريخ 16 من شهر سبتمبر الجارى بأن اللقاء سيجمع الفريقان فى ستاد بتروسبورت، يوم السبت المقبل، وهو ما تمسك به الفريق السنغالى بداعى إن الفريق سيغادر القاهرة مباشرة عقب المباراة متجهاً إلى السنغال وقام بحجز مختلف الأمور بناءً على هذا الموعد.



خطاب الكاف إلى جينيراسيون

وشدد مسئولو الفريق السنغالى عن تمسكهم بإقامة مباراتهم مع الزمالك، يوم السبت القادم، وذلك فى ستاد بتروسبورت، لحجزهم أحد فنادق مدينة نصر ومختلف الأمور الخاصة بالسفر والتدريب بناءً على الموعد والمكان المُرسل لهم سابقا من الكاف حيث قاموا بحجز تذاكر العودة إلى السنغال عقب المباراة مباشرة وهو ما أوضح مصدر مسئول بالزمالك عدم صحته.

الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي



بينما كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365"، إن الفريق السنغالى قام بحجز العودة إلى السنغال، يوم 1 أكتوبر القادم، وليس عقب المباراة مباشرة وإنه تجرى حاليا محاولات بإقناعهم بنقل اللقاء إلى برج العرب مع إقامة المباراة يوم الأحد القادم بعد الاتفاق مع الأمن حول حضور الجمهور للمباراة فى ذلك الموعد.