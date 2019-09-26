شكرا لقرائتكم الإسماعيلى بزيه الأساسي أمام أهلى بنى غازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر الإسماعيلى بقميصه الأساسى باللون الأصفر والشورت الأزرق، فيما سيظهر فريق الأهلى بقميصه الأحمر والشورت الأحمر، خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا الجمعة ضمن منافسات جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الفنى الذى تم عقده بمدينة المنستير بحضور الجزائرى نصر الدين البغدادى مراقب المباراة بجانب المنسق العام وحضر من جانب الإسماعيلى طارق أبو الليل، المدير الإدارى، فضلا عن تواجد مسئولى الجهاز الإدارى للفريق الليبى.

شهد الاجتماع الاتفاق على عدد من الأمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير وسط حضور جماهيرى

وقام الجزائرى نصر الدين البغدادى مراقب مباراة الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى بزيارة لمقر بعثة الفريق فى فندق الإقامة.

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وكان فى استقباله المستشار محمد الكلية رئيس البعثة يرافقه محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات إضافة لأعضاء البعثة.

استهدفت الزيارة الاطمئنان على أحوال الفريق وبحث تذليل أية عقبات قبل المباراة التى ستقام غدا الجمعة على ملعب مدينة مصطفى بن جنات بالمنستير لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة.

وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقام الإتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.