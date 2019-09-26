شكرا لقرائتكم موعد مباراة الإسماعيلي وأهلى بنى غازى بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد العربى لكرة القدم الرابعة من عصر غدا الجمعة بتوقيت القاهرة، موعدا لإقامة مواجهة الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى ،فى اياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الفنى الذى اقيم صباح اليوم بحضور مسئولى الفريقين للإتفاق على الزى الرسمى الذى سيظهران به فى المباراة التى يحتضنها ستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

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وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

وتقام مباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا ، وقام الإتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.