شكرا لقرائتكم بعد وقفها.. لاعبة منتخب المصارعة: شربت عصير غير مغلف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت هالة إمبابى لاعبة منتخب المصارعة التى تم إيقافها من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عن تفاصيل وكواليس الساعات التى سبقت سحب العينة منها خلال بطولة العالم التى أقيمت بأستونيا.

أكدت هالة إمبابى فى تصريحات لسوبر كورة أنها كانت اللاعبة الوحيدة، مع منتخب الحرة، وتناولت عصير من الفندق أحضره لها محمود حامد مدرب المنتخب، وشرب منه كل اللاعبين، ولكن الغريب فى الأمر انها الوحيدة التى تم سحب عينيات منها دون باقى اللاعبين وهو أمر مثير للجدل لأانه من الطبيعى أن يتم سحب العينات بعد خوض المنافسات، لكنها فوجئت بسحب العينة منها قبل اللعب، وهو ما يثير الشكوك، حول احتمالية أن أحد ما أبلغ عنها.

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وبالنسبة للعصير فهو لم يكن مغلفا بل كان فى اكواب، ولم يتم تحليل أى عينة الا منها فقط، رغم تواجد 3 لاعبين من منتخب الحرة معها فى بطولة الشباب.

وأضافت اللاعبة أنها تتعاطى فيتامينات خاصة بها، وتم عرضها للتحليل اكثر من مرة، وثبت أنها لا تحتوى على أى مواد منشطة.

وكشفت هالة إمبابى إنها طلبت قبل السفر تغيير المدرب المرافق لها، لكن الاتحاد رفض، وفوجئت بالاتحاد يخطرها بالتحقيق مع مدرب ناديها بعد ثبوت العينة رغم أنه لم يسافر معها البطولة، وغير مسئول عن الواقعة.