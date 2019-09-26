محمد عودة: مباراة الإسماعيلي أمام أهلى بنى غازى صعبة للغاية...

جدة - عمرو شويل وصف محمد عودة المدير الفنى الحالى لبتروجت والسابق لفريق أهلى بنى غازى الليبى مواجهة الإسماعيلى فى البطولة العربية بالصعبة للغاية، مشيرا إلى أنه كان لابد حسم نتيجة المباراة من الإسماعيلية.

ويحل الإسماعيلى ضيفا غدا على بطل ليبيا فى تونس لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف عودة فى تصريحات للموقع الرسمى للدراويش :”فريق أهلى بنى غازى توليت تدريبه من قبل فهو يتمتع بحضور جماهيرى كبير وبعضهم بتسم بالعصبية أحيانا، ورغم بعد المسافة فأن جماهيره تزحف إلى تونس باستمرار لمساندته”.

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وواصل: "الفريق الليبى يعانى من أزمة حقيقة وهى عدم انتظام مسابقة الدورى حيث لم يلعب الموسم الماضى سوى 6 مباريات فقط لذلك أرى أن جاهزية لاعبى الإسماعيلى ستكون أكبر”.

وأتم حديثه: "الأهلى تعرض لأزمة مالية اضطرته لبيع مهاجمه وجناحه الأساسى ويعانى أيضا من حيث الدفاع وهو ما يجب استغلاله بلقاء الجمعة”.