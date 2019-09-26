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شكرا لقرائتكم حسام البدري يكشف علاقته بجماهير الأهلى الحالية بعد تجربة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد البدري في تصريحات اليوم ،الخميس: من يتحدث عن وجود فجوة بيني وبين جماهير الاهلي فهو غير مُدرك لحجم علاقتي القوية بيني وبين جمهور الاهلي الذى صنعي أسمي وتاريخي وخبراتي كلاعب أو مدرب.
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن بعض الأهلاوية قد يدخلون معه في مناوشات على خلفية تجربته في بيراميدز لكن هذا الأمر عابر وبسيط للغاية ولا يٌقارن بحجم علاقته القوية مع الغالبية العُظمى من جماهير الاهلي التى يدين لها بالفضل فيما وصل إليه من نجاحات كبيرة .
وتابع البدري : دائماً ما إلتقى بجمهور الاهلي في الشارع وأتبادل معه أطراف الحديث بكل ود وترحاب وهذا ما يؤكد على أن العلاقة قوية وراسخة ولا تقبل اية محاولات للتشكيك أو التقليل ولم يحدث يوماً أي إنشقاق فيها.
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