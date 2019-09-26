شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يظهر في الأهلي بعد العودة من ألمانيا .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مؤمن زكريا لاعب الأهلي في مقر القلعة الحمراء ظهر اليوم بعد عودته من ألمانيا خلال الساعات الماضية عقب خضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته.



مؤمن زكريا فى الأهلي

وسافر مؤمن زكريا إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج من العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا ، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وطالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء حتى يعود أقوى مما كان.



مؤمن زكريا فى الأهلي

وأكد جهاز كرة القدم بالنادى الأهلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وأن محمود الخطيب رئيس النادى حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه، وأنه أحد أبناء الأهلى وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كل الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.