شكرا لقرائتكم كلوب: ميلنر "مثل أعلى" للاعبين الشبّان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بلاعب الوسط جيمس ميلنر باعتباره مثلا أعلى يحتذى للاعبين الشبان في النادي بعد أن قادهم للفوز 2-صفر على مستضيفه ميلتون كينز دونز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء.

وافتتح ميلنر (33 عاما) التسجيل أمام المنافس المنتمي للدرجة الثالثة محرزا أول أهدافه في هذه المسابقة منذ 2010 وصنع الهدف الثاني لزميله الهولندي الواعد كي-يانا هوفر (17 عاما) ليحظى بإشادة كلوب.

Advertisements

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا: إنه لاعب رائع ومفعم بالحماس. يساعد الفريق كثيرا. إنه مثل أعلى يحتذى للاعبين الشبان. لو لعب كل يوم سيتألق أيضا، اللاعب الأكثر خبرة ونشاطا كان الأفضل في الملعب.. جهود ميلنر كانت واضحة، ومن الرائع أن نقدم مباريات مثل هذه ونعتمد فيها أيضا على اللاعبين الشبان.

وضرب ليفربول موعدا مع أرسنال في الدور الرابع وقال كلوب، الذي اختار أربعة واعدين في التشكيلة الأساسية، إن اللاعبين الشبان سيحصلون على المزيد من الفرص، وأضاف : سنحاول الاستفادة أكثر منهم فهم يعملون في بيئة مناسبة نعكف على تطويرها.

ورحب ميلنر بالمنافسة التي يشهدها الفريق على حجز مكان في التشكيلة الأساسية، وقال: عندما تملك تشكيلة قوية مثل ليفربول يكون من الصعب على اللاعبين الشبان الوصول إلى المستوى المرتفع المطلوب لكنهم أظهروا بالفعل رغبة في التحسن. الكل يبذل مجهودا وهو أمر يحتاجه اللاعبون الكبار .. وهو زيادة حدة المنافسة على حجز مكان في التشكيلة.