توقيع ثروت سويلم.. لأول مرة رئيس الجبلاية يكشف سر استبعاد فيفا تصويت مصر لصلاح.. والجنايني يعلن تفاصيل مكالمته مع نجم ليفربول

كتب: ضياء السقا

أعلن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، الأسباب الحقيقية وراء عدم احتساب فيفا صوت مصر في استفتاء جائزة أفضل لاعب في العالم، التي كان ينافس فيها المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب: "اتحاد الكرة تحرك فورا بعدما علمنا عدم احتساب صوت مصر، وأرسلنا للفيفا خطابا نستفسر فيه عن ذلك الأمر".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، أنه تم التصويت يوم 15 أغسطس، في عهد المجلس السابق، وقرار الفيفا بتكليف اللجنة الخماسية التي أترأسها صدر يوم 20 من الشهر نفسه وتسلمنا المهمة بشكل رسمي يوم 24 أغسطس، وتم التصويت فعلا بواسطة أحمد المحمدي قائد المنتخب وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لظروف إقالة المكسيكي خافيير أجيري وأرسلنا نتيجة التصويت للفيفا.

وتابع: "تم إرسال نتيجة التصويت يوم 19 وما حدث أنه كان من المفترض أن يكون توقيع ثروت سويلم المدير التنفيذي هو المدون على استمارة التصويت باعتبار أن توقيعه هو المعتمد من قبل الفيفا ولكن الاستمارة وصلت بتوقيع شخص آخر غير سويلم وهو ما تسبب في عدم اعتداد الفيفا بها".

وأكد الجنايني أن ما حدث خطا إداري غير مقصود، وهو ما تأكد منه بنفسه.

تفاصيل مكالمة الجنايني وصلاح

وفي سياق متصل، كشف الجنايني عن تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح، قائلا: "تواصلت مع نجم ليفربول وكان في منتهى الأدب وهو شخصية مشرفة لمصر وشرحت له الملابسات وعدم وجود نية سيئة فيما حدث، وأبلغته دعم اتحاد الكرة والجماهير والإعلام باعتباره تاج فوق رؤوسنا ونتشرف به في كل مكان".

وأثيرت خلال الساعات الماضية أزمة بسبب عدم احتستاب الفيفا تصويت مدرب المنتخب المصري وقائده، رغم إعلان اتحاد الكرة أنه أرسل التصويت في الموعد المحدد، وهو مادفعه لإصدار بيان الثلاثاء للاستفسار عن ذلك الأمر.

وانتاب محمد صلاح حالة من الغضب بسبب عدم حصوله على أى نقطة من مدرب وكابتن المنتخب الوطني في تصويت فيفا على جائزة The Best، الذى شهد تتويج ليونيل ميسي بلقب الأفضل.

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وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أصوات كل مدربى العالم وكباتن المنتخبات الذين شاركوا فى التصويت، ولم تتضمن اسمي كابتن ومدرب منتخب مصر.

ولم يحصل الفرعون سوى على نقطة واحدة فقط من مصر، وخسر 14 فى السباق الشرس لجائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث حصل على المركز الثالث من هانى دانيال الصحفي المصرى الذى شارك بالتصويت، والذى أرسل صوته مباشرة إلى الفيفا، بينما لم يحصل على أى صوت من خافيير أجيرى مدرب المنتخب وأحمد المحمدي.

وحصل صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورنالدو بـ 36 نقطة.

من جانبه قرر اتحاد كرة القدم المصري إرسال خطاب رسمي، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"؛ للاستفسار عن عدم اعتماد التصويت المصري فى اختيار أفضل لاعب فى العالم.

وقال الاتحاد في بيان له، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم و السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام ، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.

وبحسب البيان فإن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار.