جهاز الفراعنة الجديد.. 4 أهلي و2 زمالك.. والبدري يتحدث عن شارة القيادة وأزمة صلاح وكهربا وتكشيرة بركات

كتب: ضياء السقا

أعلن اتحاد الكرة، في مؤتمر صحفي، ظهر الخميس، بشكل رسمي التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر.

وجاء تشكيل الجهاز الجديد كالتالي:

حسام البدري مديرًا فنيًا

محمد بركات مديرًا للمنتخب

وطارق مصطفى وأحمد أيوب (مدربان عامان)

سيد معوض مدربًا مساعدًا

أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى

جهاز الفراعنة الجديد.. 4 أهلي و2 زمالك

ويجمع الجهاز الجديد بين نجوم الأهلي والزمالك السابقين، في توليفة جيدة، حيث نجد أن البدري وبركات وأيوب ومعوض من أبناء الفريق الأحمر، فيما يتواجد ثنائي القلعة البيضاء طارق مصطفى وأيمن طاهر.

من جانبه، قال حسام البدري، المدير الفني للفراعنة إن هناك عدة صعوبات تواجه المنتخب فى المرحلة المقبلة، منها المراكز التى تعانى من نقص مثل رأس الحربة، بالإضافة إلى الإصابة التى تعرض لها مروان محسن، وحاجته للراحة 5 أسابيع، إلا أن الجهاز الفنى سيعمل على إيجاد حلول.

وأضاف البدري في المؤتمر الصحفي: "لدينا صعوبات فى هيكل منتخب مصر، ولكننى متفائل بالعناصر المتميزة والخبرات والشباب من عناصر المنتخب الأولمبى الذى يتميز بوفرة عناصره".

شارة القيادة

وعن شارة القيادة أوضح، الشارة لم يتم حسمها حتى الآن، وسيتم حسمها قريبا.

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حقيقة رفض ضم متعب

وفي سياق متصل، رفض حسام البدرى وصفه بعدو النجوم، مضيفا: : "النجوم سبب نجاحى فى الأهلى وقراراتى كلها تحترم النجوم، وعلاقتى مميزة بهم، لكن مصلحة الفريق والعمل أهم من النجوم، ويجب ألا نلتفت للمشاعر والعواطف فى العمل".

وأكد المدير الفني للفراعنة أنه لم يرفض وجود عماد متعب فى التشكيل النهائي لجهازه، وقال: "لم أرفض وجوده أبدا فى منصب مدير المنتخب، فأنا من أحضرته وهو طفل لصالح سليم وقولتله هيبقى أحسن رأس حربة فى مصر".

كهربا

وتحدث البدري عن كهربا قائلا: "طارق مصطفى مدرب المنتخب تحدث مع اللاعب هاتفياً وأبلغه بمتابعة أدائه وأنه سيكون له فرصة بشرط أن يعود لمستواه الفنى والبدنى".

تكشيرة بركات

وداعب البدري محمد بركات مدير المنتخب، قائلا: "من ساعة جه المنتخب وهو مكشر وأنا اللى بضحك".

أزمة صلاح

وتطرق البدري لأزمة محمد صلاح قائلا: " تابعت أزمة التصويت، هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا. كل الدعم والتقدير له".

وواصل: "هناك أزمات حدثت لصلاح من قبل كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز. سأسترجع كل المعلومات. لو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر.. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدا".