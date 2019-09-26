سولسكاير يحث لاعبي يونايتد على اظهار غريزتهم القاتلة









اسماء السيد - حث النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي لاعبيه الشبان على اظهار غريزتهم القاتلة، بعد تأهلهم بشق النفس الاربعاء الى الدور الرابع من كأس رابطة الاندية المحترفة.

وفي ظل موسم متعثر وارتفاع الضغوط على سولسكاير، حقق يونايتد، حامل اللقب خمس مرات، فوزا صعبا على ضيفه روتشدايل من المستوى الثالث 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وبعد سقوطه الموجع أمام وست هام صفر-2 الاسبوع الماضي في الدوري، ترجم لاعبو الفريق الاحمر فرصة وحيدة من أصل 31 على ملعب أولد ترافورد.

وقال سولسكاير الذي بدأت تظهر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لاقالته "نتقدم 1-صفر في معظم المباريات. اليوم أيضا تقدمنا 1-صفر وتقول لنفسك +هيا فلنسجل الثاني+ وهذا المفتاح الآن ومنحنى التعلم لهؤلاء الشبان أيضا".

وأضاف المدرب الذي يحتل فريقه مركزا ثامنا مخيبا في الدوري المحلي الذي يحمل الرقم القياسي في عدد احراز القابه "علينا البحث عن الهدف الثاني. في هذا النادي لا تسترخي وتكتفي بما لديك. لا نريد هذا الاسترخاء".

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وكان الشاب مايسون غرينوود (17 عاما) أحد النقاط الايجابية القليلة في مباراة الاربعاء، اذ افتتح التسجيل مكررا ما صنعه في مواجهة استانا الكازاخستاني الخميس الماضي في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وتابع سولسكاير "يملك قدمين رائعتين وسدد ركلة الترجيح بيمناه، لذا سيكون كابوسا للمدافعين عندما يواجهونه في منطقة الجزاء".

وأردف قائلا "يمكنه الذهاب بالاتجاهين، وهذا رائع بالنسبة لي، كما ترون يملك النوعية وسيحصل على حصته من المشاركة في المباريات".

لكن سولسكاير سيواجه خصما قويا في الدور الرابع بعد أن أوقعته القرعة ضد مضيفه تشلسي، في تكرار لمواجهتهما مطلع الدوري عندما فاز يونايتد "إذا أردت الفوز عليك تخطي الافضل".

ويخوض يونايتد اربع مباريات تواليا خارج ارضه، ضد نوريتش، بارتيزان بلغراد الصربي، تشلسي وبورنموث.