شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المعسكر الأول للمنتخب مع حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمى تعيين حسام البدرى، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، فى منصب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكى خافير أجيرى الذى رحل عن الفراعنة عقب الخروج المبكر للمنتخب من أمم أفريقيا 2019.

ويخوض حسام البدرى مع منتخب مصر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وكذلك تصفيات كأس العالم 2022.

س: متى ينطلق أول معسكر للمنتخب فى عهد حسام البدرى؟

ج: يقام المعسكر الأول فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر المقبل، وفقا للأجندة الدولية.

س: هل يخوض المنتخب مباراة ودية خلال المعسكر؟

ج: هناك عروض وصلت المنتخب لخوض مباراة ودية فى أكتوبر المقبل، أبرزها من زامبيا والجزائر، بجانب عروض أخرى من منتخبات عالمية، مثل البرازيل والأرجنتين، ولكن من الصعب مواجهة أى منهما فى أكتوبر المقبل.

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س: كم لاعب سيتم ضمه للمعسكر؟

ج: لم يعلن البدرى عن عدد اللاعبين فى المعسكر الأول، وسيتم حسمه قبل 5 أيام من انطلاق المعسكر.

س: وماذا عن المحترفين؟

ج: استدعى البدرى 5 محترفين فقط للمعسكر المقبل فى الوقت المحدد وفقا لتعليمات الفيفا، وهم محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازى.

س: أين يقام معسكر المنتخب؟

ج: المؤشرات الأولية تقرب المعسكر من الإسكندرية، حيث سيخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب معسكره فى نفس التوقيت فى القاهرة وسيلعب مباراتين وديتين على استاد القاهرة قبل أمم أفريقيا تحت 23 سنة.