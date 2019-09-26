شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: حققت حلم تدريب منتخب مصر بعد 32 سنة و"العدل" شعارى فى الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن حلم تدريب الفراعنة هو الهدف الأسمى لكل مدرب فى المحروسة .

وأضاف البدرى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً لتقديم الجهاز الفنى للفراعنة، "منذ بدأت التدريب عام 1987 وأنا أحلم بتدريب الفراعنة، كنت أسير فى شارع اتحاد الكرة وأنظر للمقر وأدعو الله أن أصل لهذه المكانة المرموقة، فهى مسئولية كبيرة وأتمنى من الله التوفيق والنجاح"

وتابع المدير الفنى لمنتخب مصر، "بلدنا يستحق أن نبذل الغالى والنفيس لرفعته، والان جاءت اللحظة التى انتظرها لاستكمال مسيرة عظماء تولوا تدريب الفراعنة، وأتمنى أن أحقق إضافة لإنجازات المنتخب الوطنى".

وأضاف البدرى، "العدل سيكون شعارى ومعيارى بعيداً عن أى انتماءات حتى نحقق أهداف المنتخب الوطنى، محتاجين دعمكم "

وأعلن اتحاد الكرة تعيين حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر الأول خلفاً للمكسيكى أجيرى، الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، وبالتحديد بعد توديع بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة من دور الـ16.

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ويدخل المنتخب الوطنى معسكرًا تدريبيًا خلال الفترة من 7-15 أكتوبر المقبل استعدادًا لتصفيات الامم الافريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى حسام البدرى مديرًا فنيًا ومحمد بركات مديرًا للمنتخب، وطارق مصطفى مدربًا وأحمد أيوب مدربًا عامًا وسيد معوض مدربًا مساعدًا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.

ولعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6.