شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة المصارعة بعد إيقافها بسبب المنشطات: "السر فى العصير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هالة إمبابى، لاعبة منتخب المصارعة التى تم إيقافها من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عن تفاصيل وكواليس الساعات التى سبقت سحب العينة منها خلال بطولة العالم التى أقيمت بأستونيا.

وقالت هالة إمبابى، فى تصريحات لليوم السابع، إنها كانت اللاعبة الوحيدة مع منتخب الحرة، وتناولت عصيرا بالفندق أحضره لها محمود حامد مدرب المنتخب، وتناوله كل اللاعبين، ولكن الغريب فى الأمر أنها الوحيدة التى تم سحب عينيات منها دون باقى اللاعبين، وهو أمر مثير للجدل، لأنه من الطبيعى سحب العينات بعد خوض المنافسات، لكنها فوجئت بسحب العينة منها قبل اللعب، وهو ما يثير الشكوك حول احتمالية أن أحدا ما أبلغ عنها.

وبالنسبة للعصير فهو لم يكن مغلفا بل كان فى أكواب، ولم يتم تحليل أى عينة إلا منها فقط، رغم تواجد 3 لاعبين من منتخب الحرة معها فى بطولة الشباب.

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وأضافت اللاعبة أنها تتناول فيتامينات وتم عرضها للتحليل أكثر من مرة وثبت أنها لا تحتوى على أى مواد منشطة.

وأكدت هالة إمبابى أنها طلبت قبل السفر تغيير المدرب المرافق لها، لكن الاتحاد رفض، وفوجئت بالاتحاد يخطرها بالتحقيق مع مدرب ناديها بعد ثبوت العينة، رغم أنه لم يسافر معها البطولة، وغير مسئول عن الواقعة.