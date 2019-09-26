شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسام البدرى: محمد صلاح فخر للمصريين ويتعامل بعقلانية واتزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى لاعب متزن وفخر للمصريين جميعاً .

وقال حسام البدرى، "سعيد للغاية بالعقلانية التى يتعامل بها محمد صلاح فى كل ما يخص الأزمات التى واجهته، سأقوم بالاتصال باللاعب الذى يعد فخرا لكل المصريين، سأراجع كل الأمور المتعلقة بأزمات محمد صلاح الأخيرة وإذا وجدت خطأ سوف أقوم على الفور بتصحيحه" .

ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

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