شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الجناينى يكشف أسرار عدم اعتماد صوت مصر لمحمد صلاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الكواليس الكاملة لأسباب عدم الاعتداد بصوت مصر فى اختيار الأفضل بجوائز الفيفا، والتى لم تذهب لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، والتى حرمته من دخول القائمة النهائية لاختيار الأفضل فى العالم.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر الذى سيقود الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، وجاء كالتالى: حسام البدرى مديرًا فنيًا، محمد بركات مديرًا للمنتخب، طارق مصطفى مدربًا عامًا، أحمد أيوب مدربًا عامًا، سيد معوض مدربًا مساعدًا وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

وقال عمرو الجناينى، على هامش المؤتمر الصحفى لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب ، "عندما علمت بعدم الاعتداد بصوت مصر تحركنا مباشرة وتواصلنا مع مسئولى الفيفا لمعرفة السبب فى ذلك، وكل من سبقونا لهم كافة التقدير والاحترام واجتهدوا، ومنهم من أصاب ومنه من أخطأ، ولم أعتد تحميل مسئولية الأزمات لمن سبقونى".

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