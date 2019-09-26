شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو الجناينى يهدى حسام البدرى قميص منتخب مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب قميص الفراعنة خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب .

وشهد المؤتمر الإعلان عن الجهاز المعاون للبدرى، والذى يضم كلاً من: حسام البدرى مديرًا فنيًا، محمد بركات مديرًا للمنتخب، وطارق مصطفى مدربًا عاما، أحمد أيوب مدربًا عامًا، سيد معوض مدربًا مساعدًا،أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى أنيس الشعلالى مدرب أحمال والدكتور محمد ابو العلا طبيب .

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وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.