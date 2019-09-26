شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يكشف حقيقة توتر علاقته بجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد حسام البدرى، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، على قوة علاقته بجمهور الأهلى، رافضاً ما يردده البعض بأن علاقته بجمهور المارد الأحمر متوترة على خلفية تجربته فى نادى بيراميدز.

وقال البدرى، فى تصريحات صحفية، "من يتحدث عن وجود فجوة بينى وبين جماهير الأهلى غير مُدرك لحجم علاقتى القوية مع جمهور الأهلى الذى صنع اسمى وتاريخى وخبراتى كلاعب أو مدرب."

وأضاف المدير الفنى للمنتخب أن بعض الأهلاوية قد يدخلون معه فى مناوشات على خلفية تجربته فى بيراميدز، لكن هذا الأمر عابر وبسيط للغاية ولا يٌقارن بحجم علاقته القوية مع الغالبية العُظمى من الجماهير الحمراء التى يدين لها بالفضل فيما وصل إليه من نجاحات كبيرة .

وتابع البدرى، "دائماً ما ألتقى جمهور الأهلى فى الشارع وأتبادل معهم الحديث بكل ود وترحاب، وهذا ما يؤكد أن العلاقة قوية وراسخة ولا تقبل أى محاولات للتشكيك أو التقليل ولم يحدث يوماً أى انشقاق فيها".