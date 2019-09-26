شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسام البدرى: جهاز المنتخب يحتاج الدعم والمساندة لتحقيق أهداف المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يحتاج كل الدعم، والتوفيق من الله، موضحا أن هذا التوفيق له معايير وهى الاجتهاد والمساندة، والرغبة فى تحقيق شىء إيجابى للبلد.

وأضاف البدرى، خلال المؤتمر الصحفى لتقديم جهاز المنتخب لوسائل الإعلام، أن الجهاز الفنى للمنتخب سيبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف الشعب والجمهور المصرى، ولكن المطلوب مساندة الجماهير، قائلا، "أنتم المنارة التى ستضىء أى خطوة ننتهجها".

وأشار البدرى إلى أن الجهاز الفنى تم اختياره والطبى والإدارى، ولكن هناك أسماء لم تكتمل، وسيتم الإعلان بشكل كامل.

وأكد مدرب منتخب مصر أنه تشرف بتواجد أفراد الجهاز ممن لهم تاريخ ولهم نفس النهج والتفكير، والآمال التى نرغب فى تحقيقها.

ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

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