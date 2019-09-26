شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد النهائى لموقعة الإسماعيلى مع الأهلى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد العربى لكرة القدم الرابعة عصر غد الجمعة بتوقيت القاهرة، موعدا لإقامة مواجهة الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى، فى اياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفنى الذى أقيم صباح اليوم بحضور مسئولى الفريقين للاتفاق على الزى الرسمى الذى سيظهران به فى المباراة التى يحتضنها استاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة.

وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقام الاتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.