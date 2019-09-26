شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات عن راتبه فى المنتخب: والله ما أعرف كام.. وأتعهد بعودة الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، بعودة الالتزام لمنتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لا يعلم حتى الآن قيمة راتبه الشهرى.

وقال محمد بركات، فى تصريحات للإعلاميين عقب المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لتقديم الجهاز الفنى للمنتخب، "ممنوع تسلل أى فرد لمعسكرات المنتخب وغرف اللاعبين، وأتعهد بعودة الالتزام والانضباط، وكذلك للاعبين يجب أن يكونوا ملتزمين داخل المعسكر ويعرفوا قيمة منتخب مصر جيدا لأن ذلك من أهم أسباب النجاح".

وأضاف مدير منتخب مصر، "سيتم وضع لائحة داخلية للمنتخب لفرض الانضباط وإقرار الثواب والعقاب فى حال خروج أى لاعب عن النص حتى يعتاد اللاعبون على الالتزام".

وعن قيمة راتبه مع منتخب مصر علق محمد بركات، "والله ما أعرف مرتبى كام فى المنتخب حتى الآن".

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلا من:

- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدربا عاما(

- سيد معوض (مدربا مساعدا(

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- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى(

- أنيس الشعلالى (معدا بدنيا(

- محمد بركات (مدير المنتخب(

- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى(

- شادى الجيلانى (منسق إعلامى(

ويعد "الزئبقى" محمد بركات أحد أهم لاعبى الكرة المصرية فى العشرين عاماً الأخيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بعدما ساهم فى فوز مصر بكأس أمم أفريقيا لعام 2006، كما ساهم فى فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى 3 مرات أيضاً.

اعتزل بركات اللعب دوليًا عقب فشل منتخب مصر فى التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، رغم محاولات المدرب الأسبق حسن شحاتة والمدرب الأمريكى السابق بوب برادلى إقناعه بالعودة للمنتخب، إلا أن اللاعب صاحب القميص رقم "8" مع ناديه و"12" مع المنتخب أصر على موقفه.