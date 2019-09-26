شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصعد هنا جودة إلى الفريق الأول لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أن هنا جودة لاعبة النادى تحت 12 سنة سيتم تصعيدها إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة فى منافسات الدورى.

وأشاد عبد الفتاح بالمستوى الذى ظهرت به “هنا” في منافسات بطولة الجمهورية وإحرازها المركز الأول بعد فوزها بنتيجة 3 صفر على فرح عبد العزيز لاعبة نادى الزمالك.

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وأضاف أشرف عبد الفتاح أن “هنا” تمتلك كاريزما اللاعبين الكبار فى الفريق، وسوف تنطلق من فريق الشباب إلى الفريق الأول خلال المنافسات المقبلة في الدوري.

وأكد رئيس جهاز التنس بالأهلى أن هنا جودة ستنتظم فى تدريبات الفريق الأول لتنس الطاولة الأحد المقبل بعد العودة من الراحة السلبية عقب انتهاء بطولة الجمهورية.

يذكر أن هنا جودة تبلغ من العمر 11 عاما ، وفازت بلقب بطولة الجمهورية بالتغلب على فرح عبد العزيز لاعبة نادى الزماكل 27 عاما ، بنتيجة 3/0.