شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسام البدرى: لم نحسم شارة القيادة.. ومنتخب مصر يعانى عدة صعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن شارة قيادة المنتخب لم يتم حسمها حتى الآن.

وقال حسام البدرى، إن اللجنة الخماسية تركز فى كل المنتخبات، سواء الأولمبى والأول والنسائية، ومن المقرر أن يتم التنسيق مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للتعاون الفترة المقبلة، من حيث ضم عناصر من اللاعبين

وأكد البدرى أن هناك عدة صعوبات تواجه المنتخب فى المرحلة المقبلة، منها المراكز التى تعانى من نقص مثل رأس الحربة، بالإضافة إلى الإصابة التى تعرض لها مروان محسن، وحاجته للراحة 5 أسابيع، إلا أن الجهاز الفنى سيعمل على إيجاد حلول .

وأشار المدير الفنى للمنتخب إلى أنه جهاز الفراعنة سيتابع الدورى العام لأهداف ومعايير، وتقسم المباريات والفرق وفقا لأهداف المنتخب فى ظل قوة الدورى المصرى، متمنيا أن يكون عاملا مساعدا فى المستوى والأداء والمنافسة، وعلى الجانب الآخر لدينا صعوبات فى هيكل منتخب مصر، ولكننى متفائل بالعناصر المتميزة والخبرات والشباب من عناصر المنتخب الأولمبى الذى يتميز بوفرة عناصره.

ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

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