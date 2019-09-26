ماذا فعل حرس الحدود مع وادى دجلة فى 13 مباراة قبل صدام اليوم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم، الخميس، منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام فى نسخته رقم 61 ، حيث يستضيف حرس الحدود نظيره وادى دجلة فى تمام الرابعة عصراً على استاد المكس بالإسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين، لاسيما أن الفريق السكندرى تعادل فى الجولة الأولى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فيما خسر دجلة من طنطا بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة. ومنذ صعود وادى دجلة للدوري موسم 2010/2011، لعب الفريقان 13 مباراة فى الدورى، لم يخسر الحرس إلا مواجهة وحيدة في 12 مايو 2016 بهدفين دون رد. وحقق حرس الحدود الفوز فى 7 مباريات، مقابل فوز وحيد لوادى دجلة، وانتهت 5 مباريات، منها 4 تعادلات سلبية. وسجل لاعبو الحرس 18 هدفا مقابل 5 أهداف للاعبى دجلة. Advertisements وحافظ حرس الحدود على نظافة شباكه فى 8 مباريات مقابل 5 لوادى دجلة.

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