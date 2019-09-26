شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البدرى يتحدث عن "تكشيرة" بركات ومستقبل كهربا فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه لم يكن لديه شروط مادية لتدريب الفراعنة ولم يتحدث فى راتبه الشهرى.

وقال حسام البدرى، فى تصريحات للإعلاميين عقب المؤتمر الصحفى لتنصيبه مدرباً للفراعنة، "ليس لدى شروط مادية للعمل مع المنتخب، ولم أتحدث فى الراتب الشهرى مطلقاً ."

وأضاف المدير الفنى لمنتخب مصر مداعباً محمد بركات، "من ساعة جه المنتخب وهو مكشر وأنا اللى بضحك".

وتابع البدرى، "طارق مصطفى مدرب المنتخب تحدث مع كهربا هاتفياً وأبلغه بمتابعة أدائه وأنه سيكون له فرصة بشرط أن يعود لمستواه الفنى والبدنى".

وأشار مدرب الفراعنة إلى أن طارق مصطفى سيتابع ويحلل أداء الأهلى، وأحمد أيوب للزمالك حتى يكمل بعضهما الآخر، وكل واحد منهما يقول للآخر النواقص فى كل فريق بعيدا عن الانتماء.

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلا من:

- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدرب عام(

- سيد معوض (مدرب مساعد(

- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى(

- أنيس الشعلالى (معد بدني(

- محمد بركات (مدير المنتخب(

- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى(

- شادى الجيلانى (منسق إعلامى(

وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.

لعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6.

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