شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسام البدرى: رفضنا مواجهة البرازيل والأرجنتين ونفضل لقاء منتخب أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تلقت عرضاً لمواجهة البرازيل، ولم يكن هناك جهاز فنى موجود، وبالتالى تم رفض العرض.

وأضاف البدرى، خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، تلقينا عرضاً لمواجهة الأرجنتين ولكننا رفضنا العرض لحاجة المنتخب لمواجهة منتخب أفريقى، بسبب ارتباطنا بمواجهة كينيا فى المرحلة المقبلة .

وتابع المدير الفنى لمنتخب مصر، "ندرس تنظيم مباراة ودية فى الفترة المقبلة سنعلن عنها خلال ساعات ."

وعن اختيارات المحترفين قال حسام البدرى، "ليس معنى اختيار 5 لاعبين فقط أنهم هم رجال المرحلة المقبلة وحدهم، ولكن ضيق الوقت كان السبب وسنحاول تقييم الجميع واختيار الأفضل مع كل معسكر للفراعنة".

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى حسام البدرى مديرًا فنيًا ومحمد بركات مديرًا للمنتخب، وطارق مصطفى مدربًا وأحمد أيوب مدربًا عامًا وسيد معوض مدربًا مساعدًا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأنيس الشعلالى معد بدنى، ومحمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبى.

ويدخل المنتخب الوطنى معسكرًا تدريبيًا خلال الفترة من 7-15 أكتوبر المقبل استعدادًا لتصفيات الامم الافريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2021

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وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.

لعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6

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