رياضة | قرار رسمي من الأهلي لصالح هنا جودة لاكتساحها بطلة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار رسمي من الأهلي لصالح هنا جودة لاكتساحها بطلة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أشرف عبد الفتاح،رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي تصعيد هنا جودة لاعبة النادى تحت 12 سنة إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة فى منافسات الدوري بعد فوزها ببطولة الجمهورية.

وأشاد عبد الفتاح بمستوى هنا جودة في منافسات بطولة الجمهورية وإحرازها المركز الأول بعد فوزها بنتيجة 3 صفر على فرح عبد العزيز لاعبة نادى الزمالك صاحب الـ27 عامًا والمصنفة الثانية في إفريقيا.

وأوضح أن هنا جودة كاريزما اللاعبين الكبار فى الفريق، وسوف تنطلق من فريق الشباب إلى الفريق الأول خلال المنافسات المقبلة في الدوري.

وأشار إلى أن هنا جودة ستنتظم فى تدريبات الفريق الأول لتنس الطاولة الأحد المقبل بعد العودة من الراحة السلبية عقب انتهاء بطولة الجمهورية.

من هي هنا جودة التي قهرت بطلة الزمالك رغم فارق الـ15 سنة

فازت هنا جودة لاعب تنس الطاولة في الأهلي وصاحبة الـ12 على فرج عبد العزيز نجمة الزمالك صاحبة الـ27 عامًا والمصنفة الثانية في قارة إفريقيا بنتيجة 3 – 0 في نهائي بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى

حكاية هنا جودة

شاركت في بطولة الجمهورية بالمصادفة كنوع من التمثيل المشرف للأهلي بعد احتراف دينا مشرف في ألمانيا

فازت على لاعبة الأهلي يسرا أشرف صاحبة الـ22 عامًا في دور الـ16

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ولدت هنا في 12 ديسمبر عام 2007، وتبلغ من العمر 12 عامًا

بدأت قصتها من 4 سنوات مع الجمباز ثم كرة يد ثم تنس الطاولة

عرفت طريق المجد في سن مبكر وهو الـ 7 سنوات عندما توجت بالمركز الأول تحت 12 عامًا، والمركز الثاني تحت 15 عامًا، خلال البطولة التي أقيمت في الجزائر.

توجت ببطولة العرب في عمان تحت سن الـ 12 عامًا والميدالية البرونزية "فرق" تحت الـ15 عامًا في تايلاند وذهبية بطولة تونس عام 2018

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تحلم بالحصول على بطولة العالم ومنافسة نجمات الصين

اختارها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لتمثيل مصر وإفريقيا في معسكر الأمل العالمي مع لاعبين من اليونان والمكسيك والمالديف.

تحدت محمد صلاح نجم ليفبرول عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ودعته لخوض مباراة أمامها وعلقت: "تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح.. لو لعبت معايا ماتش يا ترى مين هيكسب اليد الذهبية ضد القدم الذهبية".