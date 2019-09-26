رياضة | إتحاد الجولف يكرم الاشقاء...شريف ابو الخير شخصية العام عربيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتحاد الجولف يكرم الاشقاء...شريف ابو الخير شخصية العام عربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقام إتحاد الجولف احتفالية لتكريم الاشقاء العرب المشاركين فى البطولة العربية للناشئين والسيدات المقامة حاليا بملعب نادى جولف دريم لاند بمدينة 6 اكتوبر .

قام بتسليم الدروع كل من الأمين العام للإتحاد العربى للجولف عادل الزرعونى ونائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى تيمور ابو الخير والمستشار الفنى للإتحاد محمد عطاالله و القائم بأعمال المدير التنفيذى سهام عمر.

وبدأت الاحتفالية بتقديم درع خاص للإتحاد العربى تسلمه عادل الزرعونى ثم تسلم رؤوساء الوفود دروع اتحاداتهم نزار الزين لبنان ومسعود الجروانى عمان وعبدالله الغدير السعودية وناصر الشوملى الاردن والمنذر العذارى تونس ورجاء حسناوى المغرب وحسين ابو عرقوب ليبيا وعدوى ابراهيم الصومال وخالد الشامسي الإمارات. Advertisements

واهدى إتحاد الجولف دروع تكريم خاصة إلى كل من نادى جولف دريم لاند وتسلمها مساعد مدير النادى محمد رمضان ومدير الاتحاد العربى للجولف فايز بجبوج وحكم البطولة المغربى عبد اللطيف بشارى .

وقام الاتحاد العربى للجولف بمنح لقب شخصية العام 2019 إلى البطل السابق والمدرب الحالى شريف ابو الخير ودرع خاص باعتباره رمز من رموز الرياضة العربية عامة والجولف خاصة واثرى بخبراته العريضة وبالاخص فى قطاع الناشئين والبراعم .

ومن جانبه وجه تيمور ابو الخير الشكر والتحية إلى كل الوفود متمنيا تجمعهم مرة اخرى فى مصر فى اقرب وقت ممكن حيث نسعد بهم دائما.