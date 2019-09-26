رياضة | أخبار سارة جدا لريال مدريد قبل ديربي أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار سارة جدا لريال مدريد قبل ديربي أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد نادي ريال مدريد إلى التدريب بعد الفوز على أوساسونا استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وبات مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد جاهزًا للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد ولوكا مودريتش وإيسكو بينما واصل ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي عملية تعافيهم من الإصابة التي يعانون منها .

واستدعى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ألتوب وفيدالجو وفران جارسيا وسيرجيو لوبيز ودي لا فوينتي وخافي هيرنانديز من الكاستيا من أجل التدرب مع الفريق الأول.

راموس يحرج جوزيه مورينيو

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رد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني عل مؤشرات عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق الملكي خلفًا لزين الدين زيدان بدعوى تراجع النتائج مع زيزو.

واعترف راموس لصحيفة "آس" الإسبانية بدعم اللاعبين لزيدان قائلًا:" نحن مع زيدان رغم النتائج السيئة والحديث عن المدربين هو عدم احترام لنا.. يجب أن نبقي ثابتين وفي قمة تركيزنا لأن الموسم لا يزال طويلًا".

وأضاف راموس: "هناك شرارات بسيطة يتم تضخيمها، سيكون لديكم الوقت للحديث عن الأزمات في المستقبل فتحدثوا كما تريدون".

وفاز راموس في مواسمه الـ15 بقميص ريال مدريد بـ20 لقبًا فيما حقق البرازيلي كاسيميرو 12 لقبا مع الفريق الأبيض.