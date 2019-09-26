رياضة | محمد بركات: أحمل الانضباط والالتزام للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بركات: أحمل الانضباط والالتزام للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد محمد بركات مدير منتخب مصر الجديد الجماهير المصرية بالإنضباط خلال معسكرات المنتخب القادمة، على عكس كل المعسكرات الماضية، مؤكداً ان ذلك هو عمله والذى يسعي لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وأعرب محمد بركات عن سعادته بعدما اصبح في منصب مدير المنتخب الوطنى وللعمل مع حسام البدري مؤكداً انه سيتعلم كثيرا من البدري الذى عمل معه لسنوات سابقه وكان مدربه ودائماً ما يرجع اليه في العديد من الأمور الإدارية.

وقام عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بتسليم قميص منتخب مصر لحسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي المقام بأحد فنادق القاهرة بعد الإعلان رسمياً عن الجهاز الفنى بالكامل الذى سيقود المنتخب خلال الفترة المقبلة.