رياضة | ملخص تصريحات مؤتمر حسام البدري بين القبول والتأييد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص تصريحات مؤتمر حسام البدري بين القبول والتأييد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" ملخص مؤتمر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر رسلتقديمه لوسائل الإعلام بعد اختياره خلفًا لخافيير أجيري. أهم تصريحات حسام البدري الجهاز المعاون تم اختياره بناءً على الكفاءة العدل هو أساس اختيار اللاعبين في المرحلة الجديدة العمل على حل أزمات محمد صلاح والتواصل معه باستمرار استبعاد أحمد المحمدي لأنني أيد تجربة عناصر أخرى المنتخب يعاني من أزمة خط الهجوم وإصابة مروان محسن مؤثرة قائد منتخب مصر سأختياره بناءً على المصلحة العامة لكن لا قرار فيه حاليًا متابعة الدوري المصري باستمرار وهناك احتمالات لضم محمود كهربا أتابع كل المستبعدين في الفترة الماضية وباب المنتخب مفتوح أرفض مواجهة المنتخبات الأوروبية وأفضل بتسوانا Advertisements لدينا عرض لمواجهة الأرجنتين وديًا أسعى للسير على خطى الجوهري وحسن شحاتة وسأزور المعلم كنت أحلم بتدريب منتخب مصر عندما أمر في شارع الجبلاية تشكيل جهاز منتخب مصر حسام البدري: مدير فني طارق مصطفى وأحمد أيوب: مدرب عام سيد معوض: مدرب مساعد أيمن طاهر: مدرب حراسى مرمى محمد أبو العلا: طبيب أنيس الشعلالي: مدرب أحمال شادي الجيلاني: منسق إعلامي

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