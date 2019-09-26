رياضة | شهر الحسم.. ليفربول يواجه كبار الدوري الإنجليزي في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهر الحسم.. ليفربول يواجه كبار الدوري الإنجليزي في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن شهر أكتوبر هو الأهم في مسيرة ليفربول في كافة البطولات في الموسم الحالي، حيث سيشهد هذا الشهر عدة مباريات من العيار الثقيل بالنسبة للنادي، الذي يلعب له نجمنا العربي المصري محمد صلاح سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو في بطولة دوري الأبطال أو حتى في الكأس المحلية.

مباريات ليفربول في شهر أكتوبر

بداية المباريات في شهر أكتوبر بالنسبة لنادي ليفربول، ستكون مواجهة نادي سالزبوج ريد بول النمساوي يوم 2 أكتوبر وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج ليفربول إلى تحقيق الإنتصار في هذه المباراة على أرضية ملعبه في أنفيلد، وذلك من أجل تصحيح أوضاعه في جدول ترتيب المجموعة بعدما خسر في اللقاء الأول أمام نابولي بهدفين مقابل لاشيء.

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وبالنسبة للبريميير ليج، فإن ليفربول سيخوض لقاء صعب مع ليستر سيتي في ملعب أنفيلد يوم السبت 5 أكتوبر، وبعد ذلك سيذهب ليفربول حيث مسرح الأحلام يوم 20 أكتوبر من أجل مواجهة ليفربول في لقاء كلاسيكو إنجلترا التاريخي عقب فترة التوقف الدولي.

وبعدها سيعود ليفربول لخوض الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وستكون أمام نادي جينك في بلجيكا يوم 23 أكتوبر المقبل.

ويختيم ليفربول مبارياته في شهر أكتوبر، بمواجهتين من العيار الثقيل، الأولى وهي توتنهام في الدوري الإنجليزي يوم 27 أكتوبر المقبل، والثانية هي مواجهة أرسنال في دور ال16 في كأس الرابطة الإنجليزية.