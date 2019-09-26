رياضة | تعرّف على مواعيد مباريات دوري القسم الثاني والثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على مواعيد مباريات دوري القسم الثاني والثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات المجموعات الثلاثة للقسم الثاني للموسم بأكمله ، حيث تبدأ المسابقة يوم 20 أكتوبر المقبل وتنتهي في النصف الأول من إبريل 2020.

ومن المقرر أن ينتهي الدور الأول في 31 ديسمبر قبل بدء فترة الانتقال الشتوي التي تستمر طوال شهر يناير فيما تستأنف المسابقة في دورها الثاني في النصف الثاني من يناير ، وبذلك تستفيد جميع الأندية من فترة الانتقالات الشتوية بعد شكواها من عدم الاستفادة بها الموسم الماضي.

وتقرر إنطلاق مباريات دوري القسم الثاني، يوم الأحد 20 أكتوبر، لمجموعة الصعيد، ويوم الإثنين 21 لمجموعة القاهرة، ويوم الثلاثاء 22 لمجوعة بحري.

وتنطلق جميع المباريات في تمام الثالثة عصراً.

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وتقام مسابقة القسم الثاني بمشاركة 36 فريق، حيث تتضمن المجموعة الأولى أندية الصعيد وهم : طهطا، وديروط، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والتليفونات، وبترول أسيوط، وشبان قنا، والألومنيوم، والفيوم، بجانب فريقا الإعلاميين، والبنك الأهلي.

وتتضمن في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة وهم: الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.

ويشارك في المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا، ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.

ومن المقرر أن تنطلق متافسات دوري القسم الثالث، يوم السبت 12 أكتوبر المقبل، في جميع المجموعات.

