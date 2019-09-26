رياضة | البدري يعلن أسماء المرشحين للمنتخب ويفاجيء "كهربا" والمستبعدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يعلن أسماء المرشحين للمنتخب ويفاجيء "كهربا" والمستبعدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر عن لاعبي المنتخب المستبعدين خلال الفترة الماضية مثل عبدالله جمعة وأحمد فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا.

وقال حسام البدري: "لاعبين مثل كهربا ورمضان صبحي وعبد الله جمعة وعمرو السولية عندما كان يتم الأخذ برأيي خلال الفترة الماضية وكنت أتمنى تواجدهم".

وأضاف البدري: "بلغت طارق مصطفي أمس أن يتحدث مع كهربا أن نراه في الفترة القادمة، لاعبو الدوري المصري كلهم في الحسبان ومن حقهم الانضمام لمصر، الجميع لديه فرصة، ولاعبو المنتخب الأولمبي لديهم فرصة ومهمتنا الحفاظ على المتواجدين".

كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن تشكيل جهازه في قيادة الفراعنة خلفًا لخافيير أجيري

تشكيل جهاز منتخب مصر

حسام البدري: مدير فني

طارق مصطفى وأحمد أيوب: مدرب عام

سيد معوض: مدرب مساعد

أيمن طاهر: مدرب حراسى مرمى

محمد أبو العلا: طبيب

أنيس الشعلالي: مدرب أحمال

شادي الجيلاني: منسق إعلامي

تابع أزمة التصويت لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في جائزة أحسن لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال حسام البدري: "تابعت أزمة التصويت.. محمد صلاح هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا وكل الدعم والتقدير له.. هناك أزمات حدثت له من قبل كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز.

وأضاف حسام البدري: "سأسترجع كل المعلومات ولو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر.. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدًا".

حسام البدري يبرر استبعاد المحمدي

رد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد أحمد المحمدي من قائمة المحترفين المستدعاة لمعسكر شهر أكتوبر.

وقال حسام البدري: أحمد المحمدي لاعب مميز، لكننا نريد تجربة عناصر أخرى ولن نستدعيه دون أن يلعب معنا في مباراة واحدة".

البدري: مروان محسن أول نواقص المنتخب ولا قرار "شارة الكابتن"

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن هناك نواقص في الفراعنة فمثلًا مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض للإصابة قبل أو تجمع.

وأضاف البدري: نتابع الدوري المصري عن قرب وسيكون هناك اختيار بالعدل من خلال معايير محددة بالتنسيق مع شوقي غريب

وأشار البدري إلى أنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي في اختيار حامل "شارة الكابتن" في منتخب مصر لكن هناك تفكير فيما يصب في المصلحة العامة.

وقال حسام البدري في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "العدل هو معياري الوحيد في مهمتي الجديدة التي ندخلها بطموحات كبيرة من أجل التأهل لكأس الأمم الإفريقية".

قائمة المحترفين في منتخب مصر

وقرر حسام البدري استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي.

واستبعد مدرب المنتخب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.

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وتابع حسام البدري منذ إعلان توليه منصب المدير الفنى للفراعنة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، المحترفين وأيضاً تابع مباراة السوبر المصري التى جمعت بين ناديي الأهلي والزمالك أمس من أجل الوقوف على العناصر التى سيختارها المدرب للمشاركة معه فى المعسكر القادم.

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن تشكيل جهازه في قيادة الفراعنة خلفًا لخافيير أجيري

تشكيل جهاز منتخب مصر

حسام البدري: مدير فني

طارق مصطفى وأحمد أيوب: مدرب عام

سيد معوض: مدرب مساعد

أيمن طاهر: مدرب حراسى مرمى

محمد أبو العلا: طبيب

أنيس الشعلالي: مدرب أحمال

شادي الجيلاني: منسق إعلامي

حسام البدري وأزمة محمد صلاح

وأشار إلى أنه تابع أزمة التصويت لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في جائزة أحسن لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال حسام البدري: "تابعت أزمة التصويت.. محمد صلاح هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا وكل الدعم والتقدير له.. هناك أزمات حدثت له من قبل كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز.

وأضاف حسام البدري: "سأسترجع كل المعلومات ولو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر.. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدًا".

رد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد أحمد المحمدي من قائمة المحترفين المستدعاة لمعسكر شهر أكتوبر.

وقال حسام البدري: أحمد المحمدي لاعب مميز، لكننا نريد تجربة عناصر أخرى ولن نستدعيه دون أن يلعب معنا في مباراة واحدة".

البدري: مروان محسن أول نواقص المنتخب ولا قرار "شارة الكابتن"

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن هناك نواقص في الفراعنة فمثلًا مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض للإصابة قبل أو تجمع.

وأضاف البدري: نتابع الدوري المصري عن قرب وسيكون هناك اختيار بالعدل من خلال معايير محددة بالتنسيق مع شوقي غريب

وأشار البدري إلى أنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي في اختيار حامل "شارة الكابتن" في منتخب مصر لكن هناك تفكير فيما يصب في المصلحة العامة.

وقال حسام البدري في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "العدل هو معياري الوحيد في مهمتي الجديدة التي ندخلها بطموحات كبيرة من أجل التأهل لكأس الأمم الإفريقية".

قائمة المحترفين في منتخب مصر

وقرر حسام البدري استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي.

واستبعد مدرب المنتخب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.

وتابع حسام البدري منذ إعلان توليه منصب المدير الفنى للفراعنة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، المحترفين وأيضاً تابع مباراة السوبر المصري التى جمعت بين ناديي الأهلي والزمالك أمس من أجل الوقوف على العناصر التى سيختارها المدرب للمشاركة معه فى المعسكر القادم.

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.