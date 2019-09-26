رياضة | البدري يعلق على التعامل مع محمد صلاح وأزماته والتصويت بالفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يعلق على التعامل مع محمد صلاح وأزماته والتصويت بالفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن أنه تابع أزمة التصويت لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في جائزة أحسن لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال حسام البدري: "تابعت أزمة التصويت.. محمد صلاح هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا وكل الدعم والتقدير له.. هناك أزمات حدثت له من قبل كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز.

وأضاف حسام البدري: "سأسترجع كل المعلومات ولو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر.. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدًا".

حسام البدري يبرر استبعاد المحمدي

رد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد أحمد المحمدي من قائمة المحترفين المستدعاة لمعسكر شهر أكتوبر.

وقال حسام البدري: أحمد المحمدي لاعب مميز، لكننا نريد تجربة عناصر أخرى ولن نستدعيه دون أن يلعب معنا في مباراة واحدة".

البدري: مروان محسن أول نواقص المنتخب ولا قرار "شارة الكابتن"

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن هناك نواقص في الفراعنة فمثلًا مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض للإصابة قبل أو تجمع.

وأضاف البدري: نتابع الدوري المصري عن قرب وسيكون هناك اختيار بالعدل من خلال معايير محددة بالتنسيق مع شوقي غريب

وأشار البدري إلى أنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي في اختيار حامل "شارة الكابتن" في منتخب مصر لكن هناك تفكير فيما يصب في المصلحة العامة.

وقال حسام البدري في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "العدل هو معياري الوحيد في مهمتي الجديدة التي ندخلها بطموحات كبيرة من أجل التأهل لكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف البدري: "معايير اختيار المعاونين كانت على الكفاءة والالتزام والشخصية. محمد بركات سيكون مديرا للكرة، طارق مصطفى وأحمد أيوب في منصب المدرب العام، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مدربا للأحمال، ومحمد أبو العلا طبيبا، وشادي الجيلاني منسقا عاما.

تشكيل جهاز منتخب مصر

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حسام البدري: مدير فني

طارق مصطفى وأحمد أيوب: مدرب عام

سيد معوض: مدرب مساعد

أيمن طاهر: مدرب حراسى مرمى

محمد أبو العلا: طبيب

أنيس الشعلالي: مدرب أحمال

شادي الجيلاني: منسق إعلامي

قائمة المحترفين في منتخب مصر

وقرر حسام البدري استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي.

واستبعد مدرب المنتخب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.

وتابع حسام البدري منذ إعلان توليه منصب المدير الفنى للفراعنة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، المحترفين وأيضاً تابع مباراة السوبر المصري التى جمعت بين ناديي الأهلي والزمالك أمس من أجل الوقوف على العناصر التى سيختارها المدرب للمشاركة معه فى المعسكر القادم.

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.