كوتينيو يشارك مهرجان البيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك عدد من نجوم فريق بايرن ميونيخ الألماني، في الاحتفالات رقم 186 لما يعرف بـ”عيد الجعة” في مدينة ميونيخ الألمانية، أو ما يطلق عليه “أكتوبر فيست”.

مهرجان أكتوبر أو “أكتوبر فيست” هو المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، ويجذب كل عام ملايين الزوار من ألمانيا وخارجها، ويعد فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري.

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وترتدي سيدات ولاية بافاريا “الدرندل” وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب، بينما يرتدي الشباب الزي الشعبي البافاري، خاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة.

لاعبو فريق بايرن ميونيخ، يعدوا من أبرز ضيوف المهرجان، حيث يحضرون برفقة زوجاتهم وصديقاتهم بالسراويل الجلدية القصيرة التقليدية.

ومن أبرز صور المهرجان شرب الجعة “البيرة” بالكؤوس الكبيرة التي تسع لترا كاملا تعتبر من التقاليد الأساسية للمهرجان الشعبة الأكبر في العالم، والذي يوفر 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر على مدار إقامته لمدة 3 أسابيع في أكتوبر من كل عام.

من اللاعبين الذين ظهروا خلال الاحتفال، النجم البرازيلي فيليب كونينيو، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ، والذي انتقل مؤخرا من فريق برشلونة الإسباني.