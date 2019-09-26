نيمار: جئت من لا شيء والشهرة جعلتني غريبًا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أمنياته المستقبلية وطموحاته وعدد من الأمور التي تعلقت برغبته في العودة إلى فريقه القديم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
نيمار البالغ من العمر 27 عاما - صاحب أغلى انتقال في عالم كرة القدم - تحدث عن أحلامه المستقبلية التي يرغب بتحقيقها ومثله الأعلى في عالم كرة القدم.
نجم منتخب السامبا قال في تصريحات له: عندما كنت صغير السن كان بالنسبة لي مواطني ونجم المنتخب السابق روبينيو هو مثلي الأعلى، والآن أملك الكثير من المعجبين في العالم، أحيانا أجد الأمر غريبا إلا أنني ممتن للغاية ويشرفني، لقد جئت من لا شيء، وأنا معجب بالكثير من الناس أيضا.
اللاعب أضاف، عندما تصبح مشهورا، ينتهي الأمر إلى أن تكون غريبا بعض الشيء، لكنك تعتاد على ذلك، وأشعر بالفخر والسعادة ويشرفني جدا أن أكون شخصًا يحتذى به الأخرون، وإذا كان بإمكاني مساعدة أي معجب بي بطريقة ما لا أتأخر، أحاول دائما فعل الشيء الصحيح، لعب كرة القدم أو التقاط صورة أو عناق، وأنا سعيد جدا بدعم الجميع.
وعن حلمه الذي لم يتحقق ويرغب في تحقيقه، أجاب نيمار قائلا: أريد أن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم، هذا أهم احلامي.
يذكر بأن نيمار كان قد رحل عن برشلونة في صيف 2017، إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.
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