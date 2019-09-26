أولي هونيس يهدد مدرب منتخب ألمانيا.. والسبب نوير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هدد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، اتحاد كرة القدم الألماني والمدير الفني للمنتخب يواكيم لوف، بمنع لاعبي فريقه من الالتحاق بالمنتخب الوطني في حال عدم إسناد مركز الحراسة لحارس الفريق البافاري مانويل نوير.

مجلة “سبورت بيلد” الألمانية، كشفت عن تصريحات لهونيس البالغ من العمر 67 عاما، كان قد أدلى بها بعد فوز بايرن على النجم الأحمر بلغراد الصربي 3-0 ضمن دوري أبطال أوروبا.

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المجلة نقلت عن هونيس قوله: لن نقبل أبدا أن يحدث تغيير في حراسة مرمى المنتخب الألماني، محذرا من أنه بحال حدوث ذلك “لن نضع أي لاعب دولي من بايرن تحت تصرف المنتخب.

هونيس الذي يرأس منذ العام 1979، النادي البافاري المتوج بطلا للدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، كان قد شن هجوما لاذعا على لوف والاتحاد.

واعتبر أنهم لم يعمدوا إلى حماية نوير بعدما أبدى مارك-أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني، ويعد من أفضل حراس المرمى في العالم حاليا، امتعاضه من بقائه ثانيا خلف نوير الذي يدافع عن ألوان بايرن، في حراسة مرمى المانشافت.