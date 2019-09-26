والد حبيب نور محمدوف يدخل موسوعة الأرقام القياسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل عبد المناف، والد حبيب نورمحمدوف بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، موسوعة الأرقام القياسية الروسية كأفضل مدرب لرياضة “السامبو القتالية”.

عبد المناف، كان قد درب 18 بطلا للعالم في رياضة “السامبو القتالية” بمن فيهم ابنه حبيب.

لجنة تحرير موسوعة الأرقام القياسية الروسية، قامت بتسليم عبد المناف شهادة دخول الموسوعة، وذلك على هامش بطولة العالم للملاكمة التي استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.

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الروسي حبيب نورمحمدوف، كان قد دافع عن لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، في الإمارات مؤخرا وذلك ضمن دورة “UFC 242”.

حبيب نورمحمدوف البالغ من العمر 30 عاما، أجبر خصمه الأمريكي على الاستسلام في منتصف الجولة الثالثة من النزال، وحقق بذلك انتصاره الثامن والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

بينما مني داستن بوارييه (30 عاما) بست هزائم، حتى الآن، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية.

والد المصارع أكد أن نجله لا يقاتل من أجل الحصول على “الفتات” وإنما مقابل مبلغ ضخم في نزاله بالإمارات العربية المتحدة.. حيث حصل حبيب على أكثر من 6 ملايين دولار كمكافأة فقط مقابل نزاله ضد متحديه الأمريكي داستن بوارييه.