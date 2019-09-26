شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك ألكسندرو ميتريتا يعزز صدارة نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي وإبراهيموفيتش يسطع مره اخري والان مع التفاصيل

سجل لاعب الوسط الروماني ألكسندرو ميتريتا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه نيويورك سيني إلى فوز كبير على أتلانتا يونايتد وتعزيز صدارته لمجموعة الشرق بدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.

وفي مباريات أخرى مساء الأربعاء فاز لوس أنجليس إف سي على هيوستن دينامو 3 / 1 ومينيسوتا يونايتد على سبورتنج كانساس سيتي 2 / 1 ولوس أنجليس جالاكسي على مضيفه ريال سولت ليك 2 / 1 وفيلادلفيا يونيون على مضيفه سان خوسيه إيرثكويكس 2 / 1 فيما تعادل بورتلاند تيمبرز مع نيو إنجلاند ريفوليوشن 2 / 2 .

وسججل ميتريتا أهدافه الثلاثة في الشوط الأول وذلك في الدقائق 14 و23 و34 ورد أتلانتا يونايتد بهدف في الدقيقة 53 عن طريق جونزالو مارتينيز ولكن هيبير أراوخو دوس سانتوس سجل الهدف الرابع لنيويورك سيتي في الدقيقة 87 .

ورفع نيويورك سيتي رصيده إلى 61 نقطة في صدارة مجموعة الشرق بفارق ست نقاط أمام فيلادلفيا يونيون وتجمد رصيد أتلانتا يونايتد عند 54 نقطة في المركز الثالث بنفس المجموعة.

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وعزز لوس أنجليس إف سي صدارته لمجموعة الغرب بفوز كبير 3 / 1 على هيوستن دينامو ليرفع رصيده إلى 68 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مينسوتا يونايتد فيما تجمد رصيد دينامو عند 37 نقطة في المركز العاشر بنفس المجموعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم لوس أنجليس بهدف سجله المكسيكي كارلوس فيلا من ضربة جزاء في الدقيقة 23 وتعادل دينامو في الدقيقة 28 عبر النيران الصديقة بهدف سجله تايلر ميلر لاعب لوس أنجليس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. وفي الشوط الثاني ، سجل دييجو روسي وإدوارد أتويستا هدفي الفوز للوس أنجليس في الدقيقتين 70 و82 .

وقاد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فريقه لوس أنجليس جالاكسي للفوز على مضيفه ريال سولت ليك 2 / 1 ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بمجموعة الغرب وتجمد رصيد سولت ليك عند 47 نقطة في المركز الخامس بنفس المجموعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم كريستيان بافون وإبراهيموفيتش بهدفين لجالاكسي في الدقيقتين 50 و80 قبل أن يسجل نيدوم أونوها الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 89 .