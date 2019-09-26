شكرا لقرائتكم خبر عن اصابه خطير لـ كيريوس تبعده عن جميع البطولات القادمة في آسيا والان مع التفاصيل
وودع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما البطولة بعد الخسارة 7-6 و6-1 أمس الأربعاء أمام الإيطالي اندرياس سيبي في الدور الأول.
وكان كيريوس متقدما بنتيجة 4-1 في المجموعة الأولى حين شعر بآلام في كتفه عرقلت ضربات إرساله القوية وهو سلاحه الأكثر قوة.
وانسحب كيريوس، المصنف 27 عالميا، أيضا من كأس ليفر مطلع هذا الأسبوع بسبب الاصابة ذاتها.
وكان من المقرر أن يشارك في بطولتي الصين المفتوحة وشنغهاي للأساتذة خلال الأسبوعين المقبلين.
لكنه كتب على تويتر "لسوء الحظ فان الإصابة التي تعرضت لها في كأس ليفر تفاقمت وأجبرتي على الانسحاب من بقية البطولات في آسيا. ،أعود إلى استراليا للراحة والعلاج".
وقال كيريوس، المعروف بعصبيته الشديدة التي تسبب له المشاكل، إنه سيفكر في الحصول على قسط من الراحة حتى انطلاق نهائيات كأس ديفيز في مدريد في نوفمبر.
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