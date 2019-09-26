وفاة الفرصة الوحيدة لأمريكا في أولمبياد طوكيو عن سن 24 عاما

وقال الاتحاد الأميركي في بيان "بألم شديد جدا، يعلن الاتحاد الأميركي للجودو الوفاة غير المتوقعة للاعب المنتخب الوطني جاك هاتون"، مضيفا "كان جاك واحدا من أفضل لاعبي الجودو الأميركيين وفاز بالعديد من الميداليات في مسابقات مختلفة حول العالم".

وتابع "نعرب عن خالص تعازينا لعائلة هاتون وزملائه في المنتخب الوطني والمدربين والأصدقاء. لقد ترك جاك بصمة لا تمحى لدى كل من حظي بمعرفته، ولن يتم نسيانه". وكانت أفضل نتيجة في مشوار هاتون حتى الآن فوزه بالميدالية الفضية في جائزة أنطاليا الكبرى في أبريل 2018.

وكان هاتون مصنفا في المركز 30 عالميا في فئة أقل من 81 كلج، وبلغ الدور الثاني في النسخ الثلاث الأخيرة لبطولة العالم، آخرها الشهر الماضي في طوكيو.

وخسر هاتون الشهر الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية) في دورة الألعاب الأميركية في ليما.