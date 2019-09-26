شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يركز على أداء المدافعين قبل مواجهة جنيراسيون والان مع التفاصيل

خصص الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك المصري جانبا كبيرا من التدريبات لتعزيز أداء المدافعين وحارس المرمى قبل مواجهة ضيفه جنيراسيون فوت السنغالي في إياب دور 32 لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وخسر الزمالك ذهابا في السنغال 2-1 وسيستضيف الإياب على ملعب الجيش في برج العرب على مشارف مدينة الأسكندرية.

ويكفي الزمالك الفوز بهدف واحد ليتأهل رسميا لدور المجموعات.

وقال الزمالك في موقعه على الانترنت إن ميتشو حرص على إصلاح بعض الأخطاء التي شابت أداء الفريق أمام الاتحاد السكندري في مستهل مشواره بالدوري المصري الممتاز رغم تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وأضاف "ميتشو طالب اللاعبين بغلق ملف مباراة الاتحاد السكندري والتركيز على مواجهة جنيراسيون فوت وضرورة تحقيق المكسب في اللقاء من أجل ضمان الوجود في دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا".

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وتابع "المدرب حذر المدافعين من ارتكاب أي أخطاء".

وخصص ميتشو جانبا من تدريبات أمس الأربعاء لتسديد ركلات الترجيح تحسبا للاحتكام اليها كما حرص على زيادة النزعة الهجومية والاختراق من الأجناب والعمق وتسديد الركلات الثابتة.

وفي إطار حرصه على جاهزية خط الظهر منح ميتشو لاعبه محمود علاء قلب الدفاع راحة من التدريبات الجماعية للفريق حتى يكون جاهزا للمواجهة حيث خضع لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الألعاب

الرياضية.

كما خضع محمد عبد الغني مدافع الفريق لبعض التدريبات العلاجية مع زميليه محمود عبد العزيز ومحمد حسن بعد غياب الثلاثي عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

وخضع محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسا الزمالك لتدريبات مكثفة تحت قيادة الصربي باجيك دراجون مدرب حراس المرمى الجديد الذي حل بديلا لأيمن طاهر مدرب الحراس الذي انتقل للعمل في جهاز منتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام البدري.