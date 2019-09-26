انت الان تتابع بويول يرفض منصب المدير الرياضي لبرشلونة ويكشف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كارلوس بويول

أكد كارلوس بويول القائد السابق لفريق برشلونة ونجم دفاع المنتخب الإسباني لكرة القدم سابقا أنه رفض فرصة تولي منصب المدير الرياضي لبرشلونة مشيرا إلى أن الوقت لم يكن مناسبا لتولي هذا المنصب.

وكتب بويول 41/ عاما/ على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت : "بعد دراسة الأمر جيدا ، قررت عدم قبول عرض النادي".

وأضاف : "لم يكن قرارا سهلا لأنني كنت أقول دائما إنني أتمنى العودة لبرشلونة الذي أعتبره بيتي. ولكنني لم أكن لأستطيع تكريس كل الجهد والوقت الذي يحتاجه هذا المنصب في ذلك الوقت نظرا لارتباطي بمشروعات خاصة عديدة".

وأشار : "أود أن أشكر النادي على ثقته بي من خلال عرضه علي تولي هذا المنصب الذي يمثل مسؤولية ضخمة".

Advertisements

ولعب بويول في صفوف برشلونة من 1999 حتى 2014 قبل إعلان اعتزاله اللعب وترك النادي الكتالوني في كانون ثان/يناير 2015 بعدما عمل مساعدا للمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا الذي أقيل في ذلك الشهر.

وبعدما ترك بيب سيجورا النادي الكتالوني في تموز/يوليو الماضي باتفاق مشترك بين الطرفين ، لم يشغل أي شخص منصب المدير العام للنادي.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي أعلن في وقت سابق من أيلول/سبتمبر الحالي أنه يفاوض بويول ويحاول إقناعه بالعودة لبرشلونة وشغل هذا المكان.